Israel hat einen Angriff auf iranische und syrische Stellungen in Syrien geflogen. Kampfjets bombardierten am Samstagmorgen zwölf Ziele in Syrien. Angeblich 3 Luftabwehrsysteme und 4 iranische Ziele angegriffen. Dies folgt nach Angriffe der USA auf syrische Regierungstruppen. Beides entspricht einem Bruch des Völkerrechts. Die Türkei geht derweil gegen von Kurden bewohnte Gebiete im Norden Syriens vor. Auch dies ein Bruch des Völkerrechts.

