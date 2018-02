Vertreter des Pentagon und besonders Verteidigungsminister James Mattis spielten die Ernsthaftigkeit einer Reihe von Angriffen der Vereinigten Staaten von Amerika herunter, die am Mittwoch über 100 syrische regierungsfreundliche Kräfte töteten und zu Anschuldigungen wegen eines Massakers führten.

