Russland nach US-Bombenmassaker gegen Regierungsmiliz: US-Präsenz in Syrien ist „illegal“ (RT Deutsch)

Russland hat die USA daran erinnert, dass ihre Präsenz in Syrien illegal ist, nachdem die Koalition regierungsfreundliche Milizen angegriffen hatte. Washington pocht auf ein Recht auf „defensive“ Angriffe – und will Frieden „aus einer Position der Stärke“.

Die US-Präsenz in Syrien ist „eigentlich illegal“, erinnerte der russische UN-Botschafter am Donnerstag bei einer Klausurtagung des UN-Sicherheitsrates seine westlichen Amtskollegen. „Niemand hat Sie dorthin eingeladen“, sagte Wassili Nebensja und betonte, dass ein hart geführter Kampf um Stabilität in Syrien durch willkürliche US-amerikanische Aktionen gefährdet wird.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/64898-russland-betont-nach-us-bombenangriff-syrien-illegal/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge