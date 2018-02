Die Europäische Union hat kein Problem mit einem neuen „Ostblock“ oder einer angeblichen Einmischung Russlands, sondern ist für ihre Krise selbst verantwortlich. Darauf machen zwei Experten aufmerksam. Für sie ist die EU-Skepsis in Prag, Bratislava, Warschau, Budapest und auch Wien verständlich und von EU-Seiten hausgemacht.

Hier: https://de.sputniknews.com/politik/20180207319422862-andreas-wehr-erhard-crome-linke-eu-visegard-staaten-migration-fluechtlinge/

