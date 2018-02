US-Angriff auf syrische Milizen auf syrischem Staatsgebiet. Milizen führten Anti-Daesh-Operation durch, in Koordination mit der syrischen Regierungsarmee.

Das russische Verteidigungsministerium verlautbarte am Donnerstag, dass syrischen Milizen eine Anti-Daesh-Operation in der Nähe der Ölraffinerie Al-Isba in der Provinz Deir ez-Zor durchführten als sie angegriffen wurden..

„Während der Durchführung der Aufgabe wwaren die Miliz-Soldaten einem plötzlichen Mörserbeschuss und Artillerie-Raketenbeschuss ausgesetzt, nachdem Hubschrauber der von den USA geführten“ internationalen Koalition „auf sie schossen““, heißt es in der Erklärung. Insgesamt seien 25 Milizionäre bei einem Luftangriff getötet wurden .

