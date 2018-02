Syriens Armee meldet Erfolge. Regierungstruppen befreien Dörfer bei Idlib, Aleppo und Hama. Türkei opfert Islamisten der Offensive gegen Afrin – Von Karin Leukefeld (junge Welt)

Syrien und seinen Verbündeten Russland, Iran und der libanesischen Hisbollah geht es im Norden des Landes darum, die Kontrolle über das Territorium und die Staatsgrenzen sowie über die nationalen Ressourcen von Wasser, Getreide, Öl und Gas zurückzugewinnen.

Um diese Ziele geht es auch in der Provinz Idlib. Die staatliche Nachrichtenagentur SANA meldete am Mittwoch einen weiteren Vormarsch der Regierungstruppen in der Region. In den Provinzen Idlib, Hama und Aleppo seien mehr als 30 Ortschaften von den dschihadistischen Gruppen befreit worden.

den ganzen Artikel lesen

https://www.jungewelt.de/artikel/326883.syriens-armee-meldet-erfolge.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge