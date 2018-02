Diese Miseren will das PKA auf seiner Konferenz mit internationalen Wissenschaftlern, Künstlern, Journalisten und linken Aktivisten − darunter Moshe Zuckermann, Rolf Becker, Moshé Machover sowie der Herausgeber des Onlinemagazins Elec­tronic Intifada Ali Abunimah − analysieren und die Grundlagen emanzipativer Gegenstrategien diskutieren.

https://www.jungewelt.de/artikel/326799.sternstunde-der-verleumder.html

