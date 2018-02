Schwester des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong-un reist zu den Olympischen Winterspiele nach Südkorea.

Kim Yo-jong, Schwester des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong-un und ein hochrangiges Mitglied der nordkoreanischen Arbeiterpartei und Mitglied des Politbüros, ist Teil einer nordkoreanischen Delegation.

Die Delegation wird geleitet von Nordkoreas protokollarischem Staatsoberhaupt, Kim Yong-nam. Die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang beginnen am Freitag. Die Sportler der beiden koreanischen Staaten werden bei der Eröffnungszeremonie gemeinsam hinter der Fahne der Vereinigung laufen – eine hellblaue Silhouette der Halbinsel auf weißem Grund.

Die Teilnahme gilt als wichtiges Zeichen der Entspannung im Verhältnis zwischen den beiden Staaten. Zuletzt hatten die Spannungen auf der seit Jahrzehnten geteilten Halbinsel zugenommen.

Experten erwarten, dass Pjöngjang der Welt zeigen will, dass es aufrichtig versuchen will, die innerkoreanischen Beziehungen zu verbessern. Sie sehen es als sehr wahrscheinlich an, dass Kim Yo-jong dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in im Namen ihres Bruders eine Botschaft zukommen lassen wird.

„Nordkorea könnte durch Kim Yo-jong einige dramatische Vorschläge für den Süden machen … wie Seoul-Pjöngjang-Gipfelgespräche führen … oder eine hochrangige südkoreanische Delegation in den Norden entsenden.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge