Russland und Japan haben vereinbart, in der nordkoreanischen Atomfrage eng zusammenzuarbeiten.

Bei einem Treffen am Mittwoch in Tokio tauschten sich die Vertreter der Länder in Sechs-Parteien-Gesprächen über die Entnuklearisierung Nordkoreas und über die aktuelle Lage auf der koreanischen Halbinsel aus.

Sie erklärten, sie seien durch die anhaltenden interethnischen Beziehungen im Rahmen der Olympischen Winterspiele in PyeongChang ermutigt. Japan forderte Russland auf, maximalen Druck auf Norkorea auszuüben. Russland erklärte dagegen, dass Sanktionen nicht länger wirksam seien.

