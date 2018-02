„Russische Expansion“ als Vorwand: Von der Leyen will neues NATO-Hauptquartier in Deutschland (RT Deutsch)

Die Angst vor einer angeblichen russischen Invasion wird verstärkt von der NATO propagiert. Eine willkommene Gelegenheit für Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, dem Militärbündnis den Aufbau eines neuen NATO-Hauptquartiers in Deutschland vorzuschlagen.

Ursula von der Leyen, Bundesministerin für „Verteidigung“, im Volksmund auch „Flinten-Uschi“ genannt, hat den NATO-Staaten vorgeschlagen, ein neues Hauptquartier zu errichten. Diese hätten sich grundsätzlich im Zuge der NATO-Aufrüstung darauf verständigt, das Angebot anzunehmen. Die offizielle Entscheidung ist für nächste Woche angesetzt.

Es handle sich um ein neues Planungs- und Führungszentrum für schnelle Truppen- und Materialtransporte. Voraussichtlich soll die neue Einrichtung in der Region Köln-Bonn entstehen. Dort befinden sich schon die Streitkräftebasis und das Bundeswehr-Streitkräfteamt.

https://deutsch.rt.com/inland/64846-russischer-angriff-als-vorwand-neues/8.02.2018

