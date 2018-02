NATO setzt auf deutsches Kommando-Zentrum (Deutsche Welle)

Deutsche Welle 08.02.2018

Könnte die NATO schnell genug auf einen Angriff Russlands reagieren? Bündnisinterne Papiere wecken daran Zweifel. Nun soll Deutschland im Zuge der NATO-Aufrüstung ein neues Führungszentrum aufbauen.

Verteidigungsministerin von der Leyen hatte ein entsprechendes Angebot gemacht

Das Führungszentrum ist eine Antwort auf die als aggressiv wahrgenommene Politik Russlands

NATO-Generalsekretär Stoltenberg: „Die richtigen Truppen an den richtigen Ort bringen“

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) haben sich die Bündnisstaaten grundsätzlich darauf verständigt, ein entsprechendes Angebot von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) anzunehmen.

weiterlesen

http://www.dw.com/de/nato-setzt-auf-deutsches-kommando-zentrum/a-42496079

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge