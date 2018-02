CDU, CSU und SPD vereinbarten nach 13tägigen Verhandlungen am Mittwoch vormittag in Berlin den Entwurf eines Koalitionsvertrages. Das 177 Seiten umfassende Papier enthält eine Präambel und 14 Hauptabschnitte, sein Titel lautet: »Ein neuer Aufbruch für Europa.

und hier weiterlesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/326855.macht-r%C3%BCstung-krieg.html

