Japans Premierminister Shinzo Abe bekräftigt seine Entschlossenheit einen Friedensvertrag mit Russland abzuschließen

TOKYO (Jiji Press) – Japans Premierminister Shinzo Abe hat am Mittwoch seine Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht den Abschluss eines Friedensvertrages mit Russland über der Lösung des territorialen Problems zwischen den beiden Ländern voranzutreiben..

„Ich und der russische Präsident Wladimir Putin werden das Thema abschliessend lösen“, sagte Abe in einer Rede anlässlich einer jährlichen Veranstaltung in Tokio.

Der Premierminister sagte, er wolle Russland im Mai besuchen, um Gespräche mit Präsident Putin zu führen.

Abe sagte, die japanische Regierung werde die älteren japanischen Bewohnern der vier Inseln unterstützen.

