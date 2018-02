Berliner Polizei lässt islamistischen Terror-Gefährder mit 18 Identitäten frei (RT Deutsch)

Bei dem Freigelassenen handle es sich um Fathi Ben M. Wie Amri habe er verschiedene Identitäten, zudem sei sein Asylantrag abgelehnt worden.

weiter hier

https://deutsch.rt.com/inland/64794-auf-wiedersehen-berliner-polizei-lasst/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge