Eine Gruppe von 280 Nordkoreanern überquerte am Mittwoch vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang die Landesgrenze nach Südkorea.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge