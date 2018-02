Drachen statt Drohnen – By Maya Evans, Voices for Creative Nonviolence UK

Voices for Creative Nonviolence UK (Stimmen für Kreative Gewaltlosigkeit) lädt Aktivisten in der ganzen Welt ein an der Kampagne „Fly Kites Not Drones“ teilzunehmen. – by Maya Evans, Voices for Creative Nonviolence UK

Diese Friedenskampagne wurde vor fünf Jahren von jungen gewaltlosen Friedensaktivisten in Kabul ins Leben gerufen, Aktivisten, die Familienmitglieder verloren haben. Die Kampagne wurde ins Leben gerufen, um die Angst und den Schaden, den bewaffnete Drohnen Kindern zugefügen, deutlich zu machen. Jetzt haben viele der Kinder zu viel Angst Drachen steigen zu lassen. Die afghanischen Friedensaktivisten baten die internationale Aktivisten, am 21. März in Solidarität mit afghanischen Kindern zum persischen Neujahr Drachen fliegen zu lassen.

http://worldbeyondwar.org/fly-kites-not-drones/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge