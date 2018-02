NoWarArt #Berlin #PutinRiot #Peace with #Russia #StopRacism #Frieden mit #Russland

Die zunehmend russlandfeindliche Berichterstattung spiegelt eine russophobe Stimmung wieder, die inzwischen fast ganz Europa und vor allem auch die USA erfasst hat. Ein großer Teil der sich als „progressiv“ verstehenden Kulturszene bestärkt diese russlandfeindlichen Tendenzen noch.

Wir meinen dies gerade im multikulturellen, kosmopolitischen Berlin nicht länger unwidersprochen hinnehmen zu dürfen und stellen uns deshalb mit dieser Kunstaktion ausdrücklich vor Russland, vor dessen Regierung und vor den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Wir wollen einen klares, ein ausdrücklich provokatives Zeichen setzen gegen Russophobie, die wir auch als einem Ausdruck von allgemein zunehmender Fremdenfeindlichkeit verstehen. Wir wenden uns gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in jeder Form und Schattierung.

Zusammen mit Künstlern, mit linken Aktivisten, mit Unterstützern der LGTB Bewegung, mit Freunden in Berlin und weltweit unterstreichen wir daher unter den Hashtags #PutinRiot #AntiWar #StopRacism #NoWarArt die folgenden Forderungen: Nie wieder Krieg!

Frieden mit Russland!

Internationale Solidarität!

