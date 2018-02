Zeit der Verleumder Zeit für Analyse und Widerstand.  Gespräch mit dem Philosophen Moshe Zuckermann. (Rubikon)

Gespräch von Stephan Bartunek

In der deutschen Bundeshauptstadt Berlin findet am 10. Februar 2018 eine Konferenz unter dem Titel „Zur Zeit der Verleumder“ statt. Einer der Referenten ist der israelische Soziologe und Autor Dr. Moshe Zuckermann, Professor für Geschichte und Soziologie an der Universität in Tel Aviv sowie wissenschaftlicher Vorstand der Sigmund Freud Universität in Wien. Für Rubikon führte Stephan Bartunek mit Zuckermann ein Interview zur bevorstehenden Konferenz in Berlin und dem politischen Diskurs rund um den Themenkomplex „Antisemitismus“.

Zum Interview: https://www.rubikon.news/artikel/zeit-der-verleumder

