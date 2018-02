Jemen: US-Luftschläge haben sich unter Präsident Trump versechsfacht (RT Deutsch)

Daten des U.S. Central Command (CENTCOM) zeigen, dass die USA im Jahr 2017 sechsmal so viele Luftschläge auf den Jemen durchführten wie im Vorjahr. Zudem ist das US-Militär mit einer kleinen Zahl an Streitkräften auch vor Ort auf dem Boden präsent. Im vergangenen Jahr verübte die US-Armee mit unbemannten Drohnen sowie Kampfflugzeugen laut einem Bericht von NBC News 131 Luftschläge.

