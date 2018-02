„Statt die politische Macht zu kontrollieren, statt Unrecht, Lüge und Heuchelei aufzuzeigen, begleiten die Medien wie Kriegstrommler die neuen Beutezüge der westlichen Welt“

meint Karin Leukefeld.

Hier weiterlesen:

https://www.rubikon.news/artikel/was-unseren-blick-auf-den-syrien-krieg-trubt

