Warnung vor Relativierung von Nazi-Verbrechen

Russische Botschaft warnt vor Relativierung von Nazi-Verbrechen

Die Bundesregierung erklärte jüngst, die Handlungen der Wehrmacht in der UdSSR seien einzelfallbezogen zu bewerten. Sie vermied es, diese grundsätzlich als verbrecherisch einzustufen. Nun warnt die russische Botschaft davor, Nazi-Verbrechen zu relativieren.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/inland/64480-russische-botschaft-warnt-vor-relativierung/

Lawrow besorgt: Einige Länder nicht mehr immun gegen Nazi-Virus

Die Immunität gegen das „Nazi-Virus“ ist laut dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in einigen Ländern schwächer geworden. Besondere Besorgnis rufe die Situation in der Ukraine hervor, wo Neonazis und Radikale die Schwingen entfaltet hätten.

Hier weiterlesen: https://de.sputniknews.com/politik/20180201319338544-lawrow-nazi-virus-besorgnis/

Kiew: Hunderte rechtsextremer Nationalbrigadisten vereidigt – um Ordnung auf Straßen durchzusetzen

Rund 600 Mitglieder der so genannten Nationalen Brigaden, einer Bürgerwehr, die aus dem ultra-nationalistischen Asow-Bataillon hervorgegangen ist, sind durch Kiew marschiert und haben angekündigt, die „ukrainische Ordnung“ notfalls mit Gewalt durchzusetzen.

Hier weiterlesen und zum Video: https://deutsch.rt.com/europa/64466-kiew-hunderte-rechtsextremer-nationalbrigadisten-vereidigt/

