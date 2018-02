Derzeit existieren zwei Deutungsmuster. Das eine: In den USA herrscht eine innenpolitisch getriebene Anti-Russland-Hysterie; die wachsende Insuffizienz des gesellschaftlichen Systems wird mit den Machenschaften eines äußeren Feindes erklärt.

