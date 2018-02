Internationaler Sportgerichtshof hebt Sperren gegen die meisten russischen Athleten auf

1.02.2018 – Hier: https://deutsch.rt.com/international/64484-internationaler-sportgerichtshof-hebt-sperren-gegen-die-meisten-russischen-athleten-auf/

Bewusst verschwiegen? Überraschende Studie zum Doping bei Spitzensportlern

30.01.2018 – Hier: https://de.sputniknews.com/sport/20180130319307863-studie-doping-spitzensportler-leichtathletik/

Deutscher Extremsportler über Doping-Hetze: „Lügen im Sport als Politikum gegen Russland!“

Marco Henrichs ist Extremschwimmer und startet als deutscher Athlet für den Schwimmstützpunkt der Wolga-Region. Als Sportler setzt er sich seit Jahren für die russisch-deutsche Freundschaft ein. In einem Appell kritisiert er die aktuelle Doping-Hetze gegen Russland.

26.01.2018 – Hier: https://deutsch.rt.com/meinung/64200-deutscher-extremsportler-uber-doping-hetze-russland/

Leak zeigt abgekartetes Spiel: McLaren-Bericht zu Russlands Olympia-Ausschluss „politischer Auftrag“

15.01.2018 – Hier: https://deutsch.rt.com/international/63595-leak-mclaren-hatte-klare-politische-anweisung/

Unsportliche Kriege: Doping-Vorwürfe als politische Waffe [Videoreportage]

13.01.2018 – Hier: https://deutsch.rt.com/gesellschaft/63460-unsportliche-kriege-doping-vorwuerfe-als-politische-waffe/

Staatsdoping-Vorwurf gegen Russland: Wurde der Kronzeuge der Anklage bezahlt? [Video]

5.12.2017 – Hier: https://deutsch.rt.com/international/61685-vorwurf-russisches-staatsdoping-wurde-der-kronzeuge-der-anklage-bezahlt/

