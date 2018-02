1.02.2018

Wie sieht aktuelle Medienkritik aus der Perspektive einer basisdemokratischen Friedensbewegung aus? Eine dreitägige Fachkonferenz in Kassel ging dieser Frage unter mehreren Perspektiven nach. Die prominentesten kritischen Wissenschaftler und Medienmacher waren zahlreich vertreten.

Hier zum Artikel und Video: https://deutsch.rt.com/inland/64506-kriegspropaganda-paroli-bieten-wie-sich-medienkritik-aufstellt/

