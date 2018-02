Infokrieg: USA/Russland

Neuer Sturm im Russiagate-Wasserglas: Chef der russischen Außenaufklärung weilte in Washington

Hier zum ganzen Artikel: https://deutsch.rt.com/international/64530-chef-russischen-aussenaufklarung-besuchte-washington-trump-erklaerungsnot/

Auszug

(…) CIA-Chef Mike Pompeo bestätigte dieses Treffen indirekt, indem er in einem BBC-Interview wenige Tage zuvor die Kooperation mit den Russen bestätigt hatte, obwohl er Russland nach wie vor als Gegner betrachte. Der Nationale Sicherheitsrat (NSC) der USA enthielt sich bislang eines Kommentars zum Besuch der russischen Geheimdienstler, versicherte allerdings, das Treffen fände im Einklang mit den US-Gesetzen statt.

Das Treffen hat nun jedoch politische Konsequenzen. Der Fraktionschef der Demokraten im US-Senat, Charles Schumer, forderte die Trump-Regierung um Klärung dahingehend auf, mit welchen Amtsträgern der US-Regierung Naryschkin sich getroffen habe, ob dieser mit jemandem vom Nationalen Sicherheitsrat im Weißen Haus zusammengetroffen sei und was man dabei besprochen habe.

Auch Medien, die der Demokratischen Partei nahestehen, haben das Thema erwartungsgemäß sofort aufgegriffen. Im Treffen der russischen und US-amerikanischen Geheimdienstchefs in Washington, mitten im vermeintlichen Skandal rund um „Russiagate“ und kurz vor der Bekanntgabe der so genannten Kreml-Liste wurde – welch ein Affront! – Naryschkin empfangen, der seit 2014, als er noch Duma-Sprecher war, mit US-Sanktionen belegt ist. (…)

https://deutsch.rt.com/nordamerika/64508-aprilscherz-schon-im-februar-fbi-memo-in-den-usa-soll-produkt-russischer-agenten-sein/

Aprilscherz schon im Februar? FBI-Memo in den USA soll Produkt „russischer Agenten“ sein [Video]

1.02.2018

Seit Tagen schon wird die US-Politik von einem Memo erschüttert, welches angeblich den größten Skandal in der US-Geschichte enthält. Details sind bisher keine bekannt, doch soll es sich um Informationen handeln, die diverse Gegner des US-Präsidenten schwer belasten könnten.

Eine Veröffentlichung des Memos steht noch aus. Indes ist bereits eine Erklärung für die seltsamen Vorgänge gefunden worden: russische Agenten! Die geheimen Handlanger des moskowitischen Imperiums treten immer dann zutage, wenn US-Politiker etwas zu verbergen haben.

Wer diesbezüglich eine verdächtige Korrelation erkennt, ist vermutlich selber ein russischer Agent.

Zum Video: https://deutsch.rt.com/nordamerika/64508-aprilscherz-schon-im-februar-fbi-memo-in-den-usa-soll-produkt-russischer-agenten-sein/

Dr. Josef Braml, USA-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) zu Trumps ersten Rede zur Lage der Nation:

„Das wird nicht so heiß gegessen, wie es im US-Kongress gekocht wird“

Hier: https://de.sputniknews.com/politik/20180201319337633-trump-rede-kreml-liste-sanktionen-kongress-druck-un-wahlen-fridenstruppen-rivalen-china-russland/

