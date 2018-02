Der Bundestag hat am Donnerstag den Antrag der Fraktion Die Linke »Entspannung mit Russland – keine Verlängerung der Sanktionen gegen Russland« (19/95) beraten – und die Vorlage in den Auswärtigen Ausschuss verwiesen.

Unterstützt wird die Forderung nach einem Kurswechsel in den deutsch-russierlschen Beziehungen bis hin zu CDU und SPD – zumindest im Osten Deutschlands.

weiter hier

https://www.jungewelt.de/artikel/326520.hintergrund-verh%C3%A4ltnis-zu-russland-entspannen.html

