China: Platzen die Finanzblasen?

Das bedeutendste Großrisiko geht zweifellos von den Finanzblasen aus, die sich in der chinesischen Wirtschaft in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, insbesondere im Immobilienbereich und der Finanzspekulation sowie durch die zunehmende Verschuldung des Landes.

Das Ausmaß der Immobilienblase ist nach wie vor bedrohlich, wie die Chinesische Akademie der Sozialwissenschaften (CASS) in einer im Dezember 2017 vorgelegten Untersuchung feststellt. Danach sind im vergangenen Jahr in den 33 größten Städten die Immobilienpreise um 42 Prozent gestiegen (vgl. FAZ, 12.1.18). 2017 sei zwar die zusätzliche Vergabe von Hypotheken zum Stillstand gekommen, 2016 seien sie noch um 35% gestiegen. Insbesondere die chinesische Mittelschicht – mit 400 Millionen Menschen die größte der Welt – investiert ihre Ersparnisse in eine Immobilie und spekuliert auf den anhaltenden Immobilienboom.

Durch Erhöhung der Anzahlungen beim Wohnungs- und Hauskauf versucht die Regierung gegenzusteuern; nur 50 bis 70 Prozent der Kaufsumme dürfen durch Bankkredite finanziert werden, doch gibt es zahlreiche Umgehungsmöglichkeiten. Das gilt auch für die Festlegung, wonach eine chinesische Familie höchstens zwei Wohnungen erwerben darf und für die zweite Wohnung 60% der Bausumme in bar aufgebracht werden muss. Zugleich ist ein großes staatliches Programm zur Schaffung „erschwinglichen Wohnraums“ aufgelegt worden, und es gibt eine staatliche Förderung des Kaufs oder Miete von Wohnungen.

Eine der größten Herausforderungen in China 2018 bestehe darin, so die zentrale Konferenz, ein robustes Wachstum aufrecht zu erhalten und gleichzeitig die Unternehmensverschuldung zu reduzieren (Unternehmensverschuldung etwa 115% des BIP – FAZ, 15.10.17)

Die Verschuldung gerade der Staatsbetriebe rührt zum großen Teil auch daher, dass sie der Regierung (und auch lokalen Behörden/Provinzregierungen) als Planungsinstrumente und Hebel bei der Umsetzung struktur- und industriepolitischer Vorhaben dienen und dadurch von den Staatsbanken relativ üppig mit Krediten versorgt werden. Der staatliche Sektor kann diese Planungs- und Lenkungsfunktion relativ gut wahrnehmen, da die staatlichen Großkonzerne nach wie vor die Kommandohöhen der Wirtschaft besetzt halten. Auch als konjunkturpolitische Stimuli werden sie eingesetzt, um Kriseneinbrüche zu verhindern: Keynesianisches Deficit-Spending zur Wachstumsanregung. Kommt hinzu, dass vor allem die zentral gelenkten Staatsbetriebe in den vergangenen Jahren eine Phase der Modernisierung, der Um- und Restrukturierung durchlaufen haben, die ebenfalls mit zusätzlichen Kreditaufnahmen verbunden war. Die Reformen scheinen sich jedoch auszuzahlen, die Staatsbetriebe sind keineswegs „marode“, wie in westlichen Medien teilweise dargestellt, sondern weisen ansehnliche Renditen auf. So stiegen die Gewinne der 98 zentral verwalteten Staatskonzerne im vergangenen Jahr um 15,2% auf 218 Milliarden Dollar; die gesamten Staatsbetriebe wiesen gar eine Profit-Steigerung von 23,5% auf 453 Milliarden Dollar auf. Chinas Industriebetriebe registrierten mit 21 Prozent Profitwachstum, das höchste seit 6 Jahren: insgesamt 1,19 Billionen Dollar Gewinn.

Die zentral verwalteten Staatsbetriebe haben sich 2017 per Saldo nicht neu verschuldet, sondern ihren Verschuldungsgrad um zwei Prozentpunkte leicht reduziert; sie werden jetzt verstärkt zum Abbau ihrer Verschuldung gedrängt. Auf dem 19. Parteikongress versprach die chinesische Führung, durch weitere Reformen die Staatsbetriebe noch „stronger, better and bigger“ zu machen, sie zu Weltklasse-Wettbewerbsfirmen zu formen (CHD, 2.1.18).

Den Unsicherheiten auf den Finanzmärkten wird auch mit Verschärfung und zusätzlichen Regulierungen, Spekulationseinschränkungen (z.B. Verbot des Minings und Handels mit Bitcoins) und Devisenkontrolle begegnet.

Trotz dieser Reformen ist es für manchen westlichen Ökonomen dennoch nur eine Frage der Zeit, wann China eine Finanzkrise erlebt. DIW-Präsident Marcel Fratzscher verweist darauf, dass kein geringerer als der chinesische Zentralbankgouverneur gerade während des Parteitags der KP Chinas eine ungewöhnlich harsche Warnung vor einem „Minsky Moment“ aussprach (vgl. FAZ, 20.10.17). Fratzscher: „So nennt die Wirtschaftswissenschaft eine Situation, in der übertriebener Optimismus zu einem nicht nachhaltigen Wirtschaftsboom beiträgt, der ultimativ in einer Krise enden kann“ (HB, 10.1.18). Die „Ungleichgewichte in Chinas Volkswirtschaft“ hätten sich gemehrt, Fratzscher verweist weiter auf die vielen faulen Kredite von Staatsunternehmen bei Banken und das Gesamtschulden- und Immobilienproblem. Eine chinesische Finanzkrise hätte riesige Auswirkungen auf die Realwirtschaft und auf die Weltwirtschaft, da China zu einem „zentralen Drehkreuz in der Weltwirtschaft geworden ist“, so Fratzscher. Vieles spreche dafür, „dass China ultimativ eine Finanzkrise erleben wird“. Zugleich schränkt er seine Prognose ein und betont, dass „Chinas Wirtschaftspolitik große Stärken und Sicherheitsmechanismen“ hat. Vor allem habe es das Land vermieden, seine Kapitalmärkte zu schnell zu öffnen und die Währung zu liberalisieren, zudem stütze es die Wirtschaft durch gezielte Kreditvergabe, wie während der globalen Finanzkrise. Des Weiteren halte die Zentralbank enorme Währungsreserven, die im vergangenen Jahr kontinuierlich gestiegen und die 3000-Milliarden-Dollar-Marke wieder überschritten haben (3.100 Mrd. $)

Asienexperte und Yale-Professor Stephen S. Roach hält die Warnungen dagegen für „lauter falsche Alarme“ (HB, 24.8.17). Er macht geltend: „Dem internationalen Währungsfonds zufolge wird Chinas volkswirtschaftliche Sparquote 2017 bei 45% des BIP liegen und deutlich über 28 Prozent in Japan. So wie Japan mit einer Staatsverschuldung in Höhe von 239 Prozent des BIP in der Lage war, eine Staatsschuldenkrise zu umgehen, ist China mit seinen deutlich höheren Ersparnissen und einer deutlich geringeren Staatsverschuldung (nur etwa 60% des BIP – F.S.) viel besser aufgestellt, um eine solche Implosion zu verhindern“. Auch die Gefahrenannahme im Hinblick auf den chinesischen Immobilienmarkt hält er für übertrieben, weil die fortschreitende Urbanisierung und das Anwachsen der städtischen Mittelschicht eine anhaltende Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt garantieren.

