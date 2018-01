Die Außenminister Russlands und der Türkei diskutieren in einem Telefonat über die Vorbereitungen für eine Syrien-Friedenskonferenz in Sotschi

Der Außenminister Russlands, Sergej Lawrow, hat am Samstag in einem Telefonat mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlut Cavusoglu über die Vorbereitungen für eine Syrien-Friedenskonferenz gesprochen, teilte das russische Außenministerium am Sonntag mit. Die Minister tauschten sich über die letzten Aspekte der Organisation der hochkarätigen Veranstaltung aus, die vom 29. bis 30. Januar in der russischen Stadt Sotschi stattfinden wird. Am Samstag versprach UN-Generalsekretär Antonio Guterres, seinen Syrien-Verhandlungsführer zur Konferenz in Sotschi zu entsenden. Guterres ist „zuversichtlich, dass der Kongress in Sotschi einen wichtigen Beitrag leisten wird“, um die unter UN-Schirmherrschaft in Genf abgehaltenen Friedensgespräche wiederzubeleben, sagte der Sprecher Stephane Dujarric in einer Erklärung laut AFP. Ein Teil der syrischen Opposition hat sich inzwischen geweigert, an dem Treffen teilzunehmen. Es sei ein Versuch des engen Verbündeten der syrischen Regierung, den derzeitigen Friedensprozess der Vereinten Nationen „zu bannen“.

