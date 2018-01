Die Leiterin des Staatsschutzes im Berliner LKA, Jutta Porzucek konnte am Freitag vor dem Ausschuss nicht viele Details nennen und wusste nicht einmal genau, worum es im Ermittlungsverfahren der »EK Ventum« ging.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/326160.gef%C3%A4hrder-und-nachrichtenmittler.html

