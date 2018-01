Die Regierung des seit einer Woche von der türkischen Armee aus der Luft und am Boden angegriffenen Kantons Afrin in Nordsyrien hat am Donnerstag einen Beistandsappell an die Regierung in Damaskus geschickt.

weiterlesen

https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/artikel/326175.appell-an-damaskus.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge