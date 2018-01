Schwerstarbeit für Vermittler de Mistura. Der Syrien-Gesandte der UNO ist mit düsteren Vorzeichen vor den Verhandlungen in Wien und Sotschi konfrontiert. – von Karin Leukefeld (Neues Deutschland)

Sie können’s nicht lassen: Nach ihrer jahrelangen völkerrechtswidrigen Regime-Change-Intervention in Syrien, ihrer Unterstützung und Aufrüstung der Terror-Milizen, ihren mörderischen Sanktionen, nach dem Tod Hunderttausender, der Flucht von Millionen, nach all den Zerstörungen, will die EU weiterhin Syrien seine Zukunft diktieren:

„Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte, die EU werde den Wiederaufbau in Syrien erst mitfinanzieren, wenn der Übergangsprozess ohne Präsident Baschar al-Assad begonnen habe. Ähnlich hatte sich wiederholt der geschäftsführende deutsche Außenminister Sigmar Gabriel geäußert.“

Siehe Artikel von Karin Leukefeld: Schwerstarbeit für Vermittler de Mistura

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1077351.schwerstarbeit-fuer-vermittler-de-mistura.html

