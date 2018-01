Russische Banker warnen die USA vor Schwarzen Listen: „Sanktionen sind Krieg“ (RT Deutsch)

Der Chef der zweitgrößten russischen Bank WTB, Andrej Kostin, hat vor der wachsenden Gefahr eines militärischen Konflikts in Europa gewarnt. Der Hintergrund seiner Sorge sind die geplanten US-Sanktionen gegen die russische Wirtschaftselite.

Sollten die USA weitere Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängen, werde das ein Akt der „Kriegserklärung“ sein, sagte der Chef der mehrheitlich staatseigenen russischen Außenhandelsbank WTB, Andrej Kostin: „Ich sehe keinen Grund, warum der russische Botschafter danach noch in Washington bleiben oder der US-Botschafter im kalten Wasser in Moskau baden sollte“, so Kostin am Rande des Weltwirtschaftsforums, das vom 23. Januar bis zum 26. Januar im schweizerischen Davos stattfindet.

Wie der Top-Banker ferner betonte, beginnt derzeit eine neue Etappe des Wettrüstens: „Die NATO fordert mehr Waffen und verbreitet große Mengen davon in Europa. Russland wird darauf in ähnlicher Weise antworten.“

Wenn diese Situation auch nicht zu einem Atomkrieg führen werde, werde sie doch zumindest die Beziehungen zwischen Russland und den USA weiter beeinträchtigen, behauptet Kostin.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/wirtschaft/64181-russische-banker-warnen-usa-gegen-neue-sanktionen-russische-finanzelite/ 26.01.2018

