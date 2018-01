Kuba und Venezuela bekräftigen ihre uneingeschränkte Solidarität und Unterstützung für den brasilianischen Politiker Lula Da Silva.

Caracas, Januar 2018

Der Präsident Venezuelas, Nicolás Maduro Moros, drückte seine uneingeschränkte Solidarität und seine Unterstützung für den brasilianischen Politiker und Präsidentschaftskandidaten Luis Inácio Lula Da Silva aus, noch bevor jetzt die eindeutig politische und anti-legale Entscheidung der Richter des Bundesgerichts der Vierten Region Brasiliens erfolgte.

Havanna, 24. Januar 2018

Das Außenministerium Kubas verurteilt die Entscheidung des Gerichts in zweiter Instanz über die Verurteilung des ehemaligen Präsidenten Brasiliens und des Vorsitzenden der Arbeiterpartei, Luiz Inácio Lula Da Silva..

Das kubanische Außenministerium bekräftigt seine Unterstützung und Solidarität mit Lula Da Silva, der Opfer der heftigsten politischen und gerichtlichen Verfolgung ist, um seine Kandidatur für die Präsidentschaftwahlen 2018 zu verhindern.

Der wegen angeblicher Korruption verurteilte brasilianische Ex-Präsident Lula wurde jetzt erneut verurteilt. Das Strafmass wurde vom Gericht sogar auf 12 Jahre Gefängnis erhöht.

Ausserdem hat soeben ein Bundesgericht angeordnet, dass dem ehemaligen Staatschef der Reisepass entzogen wird. Lula wollte zu einer Konferenz der Vereinten Nationen nach Äthiopien reisen.

Kritiker sehen im Verfahren den dritten Teil des Staatsstreiches, der mit der Amtsenthebung gegen Dilma Rousseff im August 2016 begann. Noch nie zuvor ein Berufungsgericht in Brasilien so schnell wie im Prozess gegen Lula agiert. Rechtsanwalt Zanin spricht daher von einem politischen Prozess.

Weltweit hatte das Urteil der ersten Instanz für Empörung und Unverständnis gesorgt.

