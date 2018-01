Afrin sei ein „untrennbarer Teil Syriens“, sagte der Ko-Vorsitzende des Exekutivrats von Afrin, Othman al-Scheich Issar. „Jeder Angriff auf Afrin ist ein Angriff auf die Souveränität des syrischen Staates.“

Die Regierung von Präsident Baschar al-Assad müsse sich „dieser Aggression entgegenstellen und klarmachen, dass sie keine türkischen Flugzeuge im syrischen Luftraum duldet“, sagte der Ko-Vorsitzende des Exekutivrats von Afrin, Othman al-Scheich Issa, am Donnerstag zu AFP.

