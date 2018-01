Diego Maradona: Meine Solidarität mit Lula da Silva

Der Ex-Fußballspieler schickte eine Solidaritätsbotschaft über soziale Netzwerke an den ehemaligen Präsidenten Brasiliens – eine Solidaritätsbotschaft mit Lula da Silva, der wegen Korruption zu 12 Jahren Haft verurteilt wurde.

Maradona schrieb im sozialen Netzwerk Instagram eine Botschaft der Unterstützung, als wäre es ein Fan-Lied „Lula querido, Diego ist mit dir! Er benutzte auch Facebook, um die Ansichten des argentinischen Präsidenten Mauricio Macri über Venezuela bei seinem Treffen mit Wladimir Putin in Russland zu kritisieren.

