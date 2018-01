Bundesregierung zur neuen US-Militärdoktrin: „Wir brauchen die Führungsrolle der USA“ (RT Deutsch)

Die Bundesregierung hat bei der Bundespressekonferenz am Mittwoch unmissverständlich klar gemacht, wie sie zu der erneuerten US-Militärstrategie steht, die Russland und China als Hauptbedrohung bezeichnet: „Bedingungsloses Vertrauen in die amerikanische Führungskraft“.

Am vergangenen Montag hatte RT Deutsch die Regierungssprecher um eine Stellungnahme zum Inhalt der neuen „nationalen Verteidigungsstrategie“ der Vereinigten Staaten gebeten. Dabei musste die Bundesregierung einräumen, dass bisher niemand im Stab über das zentrale Dokument informiert war, geschweige denn es gelesen hätte.

