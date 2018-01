Hexenprozess gegen Lula: Was bedeutet Tribunal 4? Endspiel eines Putsches und die „letzte Schlacht“ für Brasiliens kommendes Jahrzehnt

Quelle: http://www.brasilwire.com/lulas-witch-trial-who-are-the-trf4/

Manche nennen es das Endspiel des Coups, andere die „letzte Schlacht“ für Brasiliens nächstes Jahrzehnt.

Der ehemalige Präsident Lula, der von 2003-2011 sein Amt bekleidete, hat in Umfragen zweimal soviel Unterstützer wie sein nächster Rivalen, um den Putschisten Michel Temer bei den Wahlen im Oktober 2018 zu schlagen.

Am 24. Januar wird jedoch in der süditalienischen Stadt Porto Alegre über Lulas Berufung gegen eine Verurteilung, die ihn am Amtsantritt hindern könnte, gerichtlich entscheiden. Ein Fall, den zahlreiche Kritiker im In- und Ausland als unbegründet kritisieren. Sollte seine Verurteilung bestätigt werden, wäre er nicht nur von der Präsidentschaft ausgeschlossen, sondern er müsste auch mit seiner Verhaftung und mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 10 Jahren rechnen.

Es ist heute vielen Menschen bekannt und nicht nur seinen Anhängern, dass der Fall gegen Lula eine Form von politisch-rechtlicher Verfolgung ist oder ein soganannter Justizkrieg. Und es gibt auch genügend Beweise dafür, dass dies die volle Unterstützung der nordatlantischen Mächte und Unternehmensinteressen findet, vertreten von Lobby-Organisationen und Think-Tanks wie AS / COA und dem Atlantic Council, Organistionen, die die englischsprachige Berichterstattung über Brasilien beherrschen. Zeitungen wie der Guardian, die New York Times und die Washington Post geben weiterhin vor, dass Lulas Fall normal und fair gehandhabt wird. Dies spiegelt wider, was im Vorfeld von Dilma Rousseffs Amtsenthebung geschehen ist: „Brasiliens Institutionen arbeiten“, hieß es in einer einleitenden Pressekonferenz.

Der Komiker Gregorio Duvivier bemerkte in seiner Kolumne „Folha de São Paulo“, dass man im heutigen Brasiliena als Extremist gilt, wenn man gegen eine Verurteilung ohne Beweise ist.

Entscheidend für diese Geschichte ist, dass der konservative Block, der nun Temers Kabinettsposten besetzt hat (und seitdem ein brutales neoliberales Programm ohne den Willen des Volkes implementiert hat), Erben der ARENA-Regierung, die während der Diktatur von 1965-1985 an der Macht war. Sie bezeichnen sich jetzt als „Demokraten“, die aber seit 1998 keine Präsidentschaftswahl gewinnen konnten. Dies sind natürlich die am stärksten involvierten politischen Kräfte und die lautesten in ihrer Unterstützung des Falles gegen Lula und des Krieges gegen die Arbeiterpartei, der Partei Lulas. Die brasilianische Rechte und ihre internationalen Unterstützer wissen, obwohl sie versuchen, unpopuläre Reformen und Privatisierungen zu überstürzen, bevor Temer das Amt verlassen muss, dass sie trotz jahrzehntelanger Intensivierung der Medienverleumdung nicht realistisch mit einem Erfolg bei Wahlen rechnen können, wenn immer noch der beliebte Lula kandidiert.

Es bestehen auch große Bedenken hinsichtlich der Unparteilichkeit des Regional Federal Tribunal 4, oder TRF4, das über Lulas Berufung urteilen wird. Das Gericht besteht aus den konservativen Richtern João Pedro Gebran, Victor Laus und dem liberalen Leandro Paulsen. Gebran, der Berichterstatter der TRF4 für die Lava Jato Task Force, stammt ebenfalls aus Curitiba und ist ein persönlicher Freund und ehemaliger Universitätskollege des umstrittenen Richters Sergio Moro. Es gab einige Vorwürfe, dass er ein Pate für Moros Kinder ist, was er aber bestreitet. Lulas Verteidigung verlangte sogar, dass ihre jeweilige Hochzeit und die Geburtsurkunden der Kinder bestätigt würden, eine Bitte, die abgelehnt wurde.

Im Jahr 2017 plädierte der TRF4 Präsident Carlos Eduardo Thompson Flores Lenzfür eine Weiterverhandlung des Lula-Verfahrend und nannte es „einwandfrei“. Der Chef seines Kabinetts teilte auch verschiedene Facebook-Kampagnen mit der Forderung, dass Lula inhaftiert werden sollte.

Lulas Anhörung wurde in Rekordzeit bewertet und angesetzt.

Der Historiker Fernando Horta hat große Zweifel an der Tauglichkeit von TRF4 in seiner jetzigen Konfiguration, um einen Fall wie den von Lula mit seinen enormen politischen Auswirkungen zu beurteilen – kurz gesagt, es wird über die politische Zukunft Brasiliens entscheiden; Ein nicht gewähltes Dreier-Trio entscheidet über Brasiliens Wahl im Jahr 2018 und seine Definition als souveräne Nation oder ein neoliberale Vizekönigreich.

„Es gibt zwei Dinge, die mich treffen. Einer davon ist, dass keiner der 3 TRF4-Juristen Fachanwälte für Strafrecht ist, sondern im Gesundheits-, Handels- und Zivilrecht. Die andere Sache, die mir Angst macht, ist, dass Gebran, der Anführer des Tribunals, ein persönlicher Freund von Moro ist. Sie gingen zusammen zur Universität und danach arbeiteten beide am selben Gericht im Bundesstaat Western Parana. Und das ist insofern ungewöhnlich, als die erste Lava-Jato-Verurteilung jemals in diesem Gericht stattfand. Im Jahr 2013 wurde dort ein Antrag auf Klarstellung gestellt, der zum ersten Mal einen Fall von Lava Jato auf Bezirksgerichtsebene erreichte. In Brasilien wird dieser Prozess durch eine Lotterie durchgeführt, und das Gericht wurde an diesen Fall vergeben. Und von diesem Zeitpunkt an gingen alle Lava-Jato-Ressourcen mit demselben Ankläger / Richter durch dasselbe Gericht. So wurde ihrem Gericht im Jahr 2013 der erste Fall Lava Jato zugesprochen.

Im Jahr 2014 wurden beide übertragen. Sie eröffneten zwei Richterpositionen im Gericht, wo sie wussten, dass der Fall Lava Jato weitergehen würde. Gebran, Moros persönlicher Freund, wurde in ein Gericht verlegt, wo sie wussten, dass Lava Jato weitermachen würde. Mit anderen Worten, sie wählten, wer im Voraus über Lava Jato entscheiden würde. Das Gericht besteht aus verschiedenen Gruppen von drei Staatsanwälten. Jeder hat einen Präsidenten, aber der Gerichtshof (TRF4) selbst hat auch einen Präsidenten, der im Falle einer getrennten Entscheidung ein Urteil fällen kann. Wenn das Urteil gegen Lula 2 – 1 ist, kann der Gerichtspräsident einspringen. Wenn Lula eine Stimme zu seinen Gunsten erhält, gibt es ein juristisches Manöver, das als Vollstreckungsantrag bezeichnet wird, in dem das Urteil zu einer Entscheidung des gesamten Gerichts kommt falsches besteht aus 9 Staatsanwälten / Richtern. Aber es ist der Gerichtspräsident (Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz), der das koordinieren würde. “

Der Tag des Urteils wird potentiell explosiv sein. Trotz einer Anstrengung, Proteste zu verbieten; Gewerkschaften und soziale Bewegungen wie MST planen, am 24. Januar nach Porto Alegre zu reisen um dort während des Verfahrens präsent zu sein.

Der PSDB-Bürgermeister der Stadt, Nelson Marchezan Júnior, hat daraufhin den wahrscheinlich illegalen Schritt gemacht und Michel Temer direkt aufgefordert, ihm Streitkräfte gegen das verfassungsrechtlich geschützte Versammlungsrecht der Demonstranten zur Verfügung zu stellen.

