Der Putsch in Brasilien hat sich weiter konsolidiert – Gerichtsentscheidung gegen Ex-Präsidenten Lula steht unmittelbar bevor (brasilwire)

24. Januar 2018.

http://www.brasilwire.com/the-coup-is-consolidated/

Heute ist der Höhepunkt von 4 Jahren von den USA unterstützter Bemühungen, die brasilianische Sozialdemokratie zu zerstören. Ex-Präsident Lula, dessen Wirtschaftspolitik, einschließlich massiver Mindestlohnerhöhungen, 36 Millionen Menschen über die Armutsgrenze gehoben hat und die Hungersnot in Brasilien beendet hat, muss vor eine Gruppe von 3 Richtern treten, um juristisch in Berufung zu gehen gegen eine 9-jährige Haftstrafe. Wegen Korruptionsvorwürfen ein Appartment als Bestechung angenommen zu haben. Schuldvorwürfe, vorgebracht durch von den USA unterstützter Staatsanwälte, die nicht einmal in der Lage waren zu beweisen, dass er jemals Eigentümer des Wohnung war, oder die überhaupt jemals betreten zu haben. Die 238 Seiten umfasssende Entscheidung enthielt keinerlei Beweise.

Wie Mark Weisbrot gestern in der New York Times darauf hingewiesen hat, handelt es sich um ein Känguru-Gerichtsverfahren, und der leitende Richter hat in den sozialen Medien bereits angekündigt, dass Lula in einem klaren Interessenkonflikt schuldig ist. Diese Details werden von Anglo-Nachrichtenunternehmen ignoriert, die unethisch vorgeben, dass ein legitimes Gerichtsverfahren im Gange ist und dass das Ergebnis keine Selbstverständlichkeit ist. Lula führt derzeit in den Umfragen vor alle anderen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen im Oktober, mit der doppelten Popularität vor seinem nächsten Konkurrenten Jair Bolsonaro, der während der neofaschistischen Militärdiktatur ein Hauptmann der Armee war.

Die Vorwürfe gegen Lula wurden im Rahmen einer gemeinsamen Anstrengung zwischen der konservativen und der elitären, nicht gewählten brasilianischen Justiz und dem US-Justizministerium unter den Staatssekretären Clinton und Kerry, Lava Jato, entwickelt, die Schlüsselsektoren der brasilianischen Industrie wie z Bau und Erdöl in einer Destabilisierungsanstrengung im Vorfeld des Putsches 2016 und droht nun direkt in die Präsidentschaftswahlen zugunsten konservativer, US-freundlicher Kandidaten einzugreifen.

In den ersten Jahren nach dem von den USA unterstützten 1964-Coup in Brasilien durften die Menschen immer noch protestieren und einige begrenzte soziale Bewegungen und Gewerkschaftsaktivitäten wurden erlaubt. 1968 verkündete der neofaschistische Diktator Costa e Silva den „Institutional Act 5“, der den Staatsstreich konsolidierte, Folter institutionalisierte und Mandate für Oppositionspolitiker beendete.

Lula wird in wenigen Stunden für schuldig erklärt werden. Wenn er verhaftet wird, wird man sich heute daran erinnern, dass der institutionelle Act 5 der Demokratischen Partei der USA die Coup-Regierung 2016 unterstützt hat. Seit gestern gehen in Porto Alegre in Städten in ganz Brasilien Hunderttausende Menschen solidarisch mit Lula auf die Straße. Dies scheint die einzige Chance zu sein, seine Festnahme zu verhindern. Ob dies geschieht oder nicht, wird in den kommenden Jahren schwerwiegende Auswirkungen auf die brasilianische Demokratie haben.

