US-Außenminister Tillerson beschuldigt Assad und Russland für neuen Giftgasangriff bei Damaskus

US-Außenminister Rex Tillerson hielt heute bei einem Besuch in Paris eine Rede. Kurz zuvor gab es Berichte über einen neuen Giftgasangriff. 20 Zivilisten sollen in Ghouta, im Osten von Damaskus umgekommen sein.

„Gestern wurden 20 Zivilisten, mehrheitlich Kinder, Opfer eines Chlorgas-Angriffs. Wer auch immer den Angriff durchführte, die Schuld für die Opfer in der östlichen Stadt Ghouta und für zahlreiche andere Syrer, die mit chemischen Waffen angegriffen wurden, liegt letztlich bei Russland.“

„Es steht außer Frage, dass Russland mit seinen Verpflichtungen gegenüber den USA als ein Garant der Rahmenbedingungen gebrochen hat. Es hat die Chemiewaffenvereinbarungen verraten.“

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge