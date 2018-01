Die andauernde Verfolgung, die Ex-Präsidentin Cristina Kirchner erleidet und der Versuch Lula da Silva in Brasilien zu inhaftieren, sind Beispiele einer neuen Technik nicht konventioneller Kriegführung, die als „Lawfare“ bekannt ist.

weiter hier

https://amerika21.de/blog/2018/01/193714/justiz-politisches-mittel

