Innerhalb der EU geht die Auseinandersetzung um den geplanten Bau der Ostseepipeline »Nord Stream 2« von Russland nach Deutschland weiter. Dabei haben sich die Fronten einigermaßen verkehrt: Die Gegner des Projekts wollen die Beratungen möglichst beschleunigen, dessen Unterstützer spielen im Gegenteil auf Zeit.

weiterlesen hier

https://www.jungewelt.de/artikel/325901.fakten-schaffen-hilft.html

