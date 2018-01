China: 1.500 Arbeiter verlegen Schienenstrang für neuen Bahnhof in nur einer Nacht.

Chinesische Arbeiter stellen ihre Effizienz erneut unter Beweis. Rund 1.500 Arbeiter benötigten nur neun Stunden, um den Schienenstrang für einen neuen Bahnhof in der südchinesischen Provinz Fujian zu verlegen.

Ein Luftbild zeigt, wie die Bauarbeiter drei große Eisenbahnstrecken – die Ganlong-Bahn, die Ganruilong-Bahn und die Zhanglong-Bahn – mit der neuen Nanlong-Bahn verbinden. Sieben Arbeitszüge und 23 Bagger wurden für das Mega-Projekt eingesetzt.

Die Arbeiter installierten auch die Verkehrssignale und eine Reihe von Verkehrsüberwachungseinrichtungen.

Das Bauprojekt wurde am Bahnhof in der Stadt Longyan umgesetzt. Es begann am 19. Januar und endete in den frühen Morgenstunden des 20. Januar. Das Projekt wurde so schnell abgeschlossen, weil die Arbeiter in sieben Einheiten eingeteilt worden waren, um verschiedene Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen.

Der Bau der Nanlong Railway ist noch nicht ganz abgeschlossen und die Strecke wird voraussichtlich Ende 2018 endgültig für den Verkehr freigegeben werden. Die Strecke misst 246 Kilometer und wird eine Hauptverkehrsverbindung zwischen Süd-Ost-China und Zentral-China sein. Züge werden die Strecke mit einer maximalen Geschwindigkeit von 200kmh befahren können.

Hier ein Video über die neue chinesische Brückenbautechnologie

