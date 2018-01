Anschlag auf Botschaft von Kuba in Venezuela soll vereitelt worden sein (amerika21)

Die in der vergangenen Woche in Venezuela zerschlagene rechte Terrorzelle soll auch einen Anschlag auf die kubanische Botschaft vorbereitet haben. Dies sagte Diosdado Cabello, Vizepräsident der regierenden Vereinten Sozialistischen Partei in seiner wöchentlichen Fernsehsendung. Er bestätigte damit eine Meldung, die seit Tagen in den Sozialen Netzwerke kursierte. Die Attacke sollte mit einer Autobombe durchgeführt werden, so Cabello.

mehr hier

https://amerika21.de/2018/01/193843/anschlag-botschaft-kuba-venezuela

