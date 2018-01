AKTIONSBÜNDNIS GEGEN DIE NATO-SICHERHEITSKONFERENZ – 17. Februar 2018 in München

http://sicherheitskonferenz.de/de/Aufruf-SiKo-Proteste-2018

Das Aktionsbündnis ist Teil der weltweiten Bewegung für soziale Gerechtigkeit und friedliche Konfliktlösungen. Mit der NATO wird es keine friedliche, gerechte und solidarische Welt geben! Eine solche Welt ist aber nötig und möglich! Lasst uns gemeinsam dafür aktiv werden.

Wir fordern

Nein zur Aufrüstung. Kürzung des Militäretats.

Schluss mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr, keine Bundeswehreinsätze im Innern.

Wir treten ein für eine Welt ohne Militär, somit auch für die Abschaffung der Bundeswehr.

Nein zur Produktion von Kriegswaffen. Sozialverträgliche Umstellung auf zivile Güter des öffentlichen Bedarfs.

Stopp aller Rüstungsexporte, insbesondere an die Türkei, Saudi- Arabien, Katar und andere Krisengebiete. Verbot von Lizenzen und der Verlagerung der Rüstungsproduktion ins Ausland.

Beitritt zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag, Atomwaffen raus aus Deutschland.

Schluss mit dem ständigen Bruch des Völkerrechts, keine Angriffskriege.

Auflösung aller US- und NATO-Militärstützpunkte in Deutschland. Keine Beteiligung an den US-Drohnenmorden (via Ramstein + Africom).

Deutschland raus aus der NATO und allen Militärstrukturen der EU.

Kein Konfrontationskurs mit Russland. Frieden in Europa gibt es nur mit und nicht gegen Russland.

Solidarität mit Flüchtlingen; Fluchtgründe beseitigen, nicht verursachen.

Investitionen in soziale Sicherheit, Nachhaltigkeit und Frieden statt Milliarden für Aufrüstung und Krieg.

