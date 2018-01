Was wirklich in den kurdischen Gebieten Syriens vor sich geht – Eine Reportage von Karin Leukefeld.

Aleppo, Januar 2018.

Die syrischen Verantwortlichen haben die Fahrt in die von Kurden kontrollierten Gebiete östlich von Aleppo genehmigt. Manbij, Ain Al Arab/Kobani, Ain Issa und Rakka stehen auf der Reiseroute. Eine Reportage von Karin Leukefeld.

Zur Reportage von Karin Leukefeld: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/63866-reportage-unterwegs-in-den-kurdischen-gebieten-syriens/

Moskau: US-Waffenlieferungen sind Auslöser für Erdogans Syrien-Einmarsch

https://de.sputniknews.com/politik/20180120319161128-russland-usa-waffen-lieferungen-kurden-erdogan-einmarsch-offensive-syrien/

Syrien: Türkische Jets zerbomben von USA genutzten Flughafen – Hurriyet

https://de.sputniknews.com/politik/20180120319162208-syrien-tuerkei-zerbombt-flughafen-usa/

Türkische Offensive: Moskau trifft Maßnahmen zum Schutz russischer Soldaten in Afrinhttps://de.sputniknews.com/panorama/20180120319161565-syrien-afrin-tuerkei-offensive-russland-soldaten-sicherheit/

