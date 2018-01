mit engagierten Gästen, wie

Olga Zalesskaya (Belarus)

Frank Viehweg (Deutschland)

Ulrike Gastmann (Deutschland)

Barbara Thalheim (Deutschland)

Bulgarian Voices Berlin

Alejandro Soto Lacoste (Chile) u.v.a.

Wann: am 25.Januar 2018 um 19:00 Uhr

Wo: Großer Saal, Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur,

Friedrichstrasse 176-179, 10117 Berlin

Eintritt: 10 Euro

http://russisches-haus.de/de/events/733

