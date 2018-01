Untersuchungsausschuss zu Amri im Bundestag (dpa/jW)

Berlin. 13 Monate nachdem laut bisherigen Ermittlungen Anis Amri elf Besucher des Weihnachtsmarktes an der Berliner Gedächtniskirche sowie zuvor den Fahrer des von ihm gestohlenen Lkw ermordet hatte, steht die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses dazu im Bundestag bevor. Alle Fraktionen sprachen sich am Donnerstag abend dafür aus. Der Ausschuss soll Versäumnisse der Behörden aufdecken und daraus Konsequenzen für deren Arbeit ziehen. Umstritten ist noch der genaue Aufklärungsauftrag. So wollen Union und SPD die zu untersuchende Zeitspanne mit Amris Erschießung durch zwei italienische Polizisten enden lassen. Die Landesparlamente von Berlin und Nordrhein-Westfalen haben bereits im vergangenen Jahr eigene Untersuchungsausschüsse eingerichtet. (dpa/jW)

https://www.jungewelt.de/artikel/325663.untersuchungsausschuss-zu-amri-im-bundestag.html

