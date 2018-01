Lawrow verurteilt den Widerstand westlicher Staaten gegen Chemiewaffen-Terrorismus vorzugehen

Die westlichen Medien schweigen über die Fakten, die im UN-Sicherheitsrat genannt werden, aber sie äußern Annahmen, die ihrer geopolitischen Agenda entsprechen.

Dies erinnert an den OJ-Simpson-Prozess … ignoriere harte Beweise und glaube an schlechte Tricks und Täuschungen. (Hanin Elias)

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat den Westen beschuldigt, „den Bemühungen Moskaus, den syrischen Terroristen die Möglichkeit zu nehmen, chemische Waffen zu entwickeln und zu verwenden,“ Widerstand entgegenzusetzen.

Auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Donnerstag über die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen, warnte Lawrow, dass ausländische Milizen in Syrien „die sehr reale Gefahr des chemischen Terrorismus“ über den Nahen Osten verbreiten, während einige westliche Länder wegschauten.

„Wir haben wiederholt vorgeschlagen, eine Resolution des UN-Sicherheitsrates oder zumindest eine Erklärung seines Vorsitzenden über konkrete Vorfälle von chemischem Terrorismus in Syrien und im Irak zu verabschieden“, sagte der russische Top-Diplomat.

„Leider sind all unsere Vorschläge immer wieder auf den heftigen Widerstand einiger westlicher Kollegen gestoßen, die es vorziehen, die Fakten der Verwendung und sogar der Produktion chemischer Waffen durch die Terroristen zu ignorieren und unbegründete Vorwürfe gegen Damaskus vorzubringen ,“ sagte er.

Lawrow forderte einen „neuen Mechanismus“, um chemische Angriffe in Syrien objektiv zu untersuchen, unter Berücksichtigung „der Bestimmungen des Übereinkommens über das Verbot chemischer Waffen“.

Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten haben wiederholt syrische Regierungstruppen beschuldigt, chemische Angriffe in zivilen Gebieten durchzuführen, ohne wesentliche Beweise vorzulegen.

Dies geschieht, während Damaskus seinen gesamten Vorrat an chemischen Waffen im Rahmen eines von Russland und den USA ausgehandelten Abkommens von 2013 übergeben hat. Die Operation wurde von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) überwacht.

Russland hat Washingtons Ansprüche gegenüber Syrien zurückgewiesen, als „Versuche, die Situation zu politisieren“ in dem konfliktreichen arabischen Land. Es hat auch eine Reihe von US-Entschliessungen in dieser Hinsicht im Sicherheitsrat abgelehnt.

Im April letzten Jahres nutzte die Regierung von US-Präsident Donald Trump einen mutmaßlichen chemischen Angriff, bei dem Dutzende Menschen in der westsyrischen Stadt Khan Shaykhun getötet wurden, als Vorwand um etwa 60 Marschflugkörper auf einem wichtigen syrischen Luftwaffenstützpunkt abzufeuern.

Damaskus verurteilte den Angriff von Khan Shaykhun und machte Terroristen dafür verantwortlich. Ein paar Monate später belegte die syrische Armee die Behauptung, als sie einen großen Vorrat an chemischen Waffen und Sprengkörpern während der Aufräumarbeiten gegen die Terrorgruppe Daesh in der östlichen Stadt Dayr al-Zawr entdeckte.

Die Abteilung des russischen Militärs für den Schutz vor chemischen Waffen hat im vergangenen Jahr auch angekündigt, dass sie eine Reihe von Chemiewaffeneinrichtungen in den ehemals militant gehaltenen Gebieten in ganz Syrien abgebaut hat.

Quelle: http://www.presstv.com/Detail/2018/01/18/549403/Syria-Russia-Lavorv-Chemical-terrorism-West-US-UNSC

