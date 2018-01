Die Türkei beherbergt derzeit etwa 3,4 Millionen syrische Flüchtlinge, die höchste Zahl weltweit.

Fast 540.000 Syrer leben allein in Istanbul, einer Stadt mit einer Gesamtbevölkerung von fast 15 Millionen. Syrer machen demnach 3,63 Prozent der Gesamtbevölkerung Istanbuls aus.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge