Waffen im Kreuzzug gegen Nordkorea: Sanktionen und Hunger

Einige Experten sagen jetzt, dass Nordkorea, einem Land, das niemanden angegriffen hat, bereits Krieg erklärt wurde. Die UNO hat die UNO-Mitgliedsstaaten ermächtigt, „nordkoreanische Schiffe in internationalen Gewässern zu abzufangen und zu inspizieren (was einer Kriegserklärung gleichkommt)“, so Pepe Escobar . McCormack stimmt dem zu und erklärt, dass zwischen den Sanktionen und dem „völligen Krieg“ nur ein sehr schmaler Grat besteht. Gregory Elich schreibt: „US-Beamte verbreiten sich über die ganze Welt auf und versuchen, andere Nationen zu beschwören oder zu bedrohen, sich dem Kreuzzug gegen die DVRK anzuschließen. Da die meisten Nationen weitaus mehr verlieren, wenn sie den USA missfallen, als wenn sie eine langjährige Beziehung zu Nordkorea beenden, zeigt die Kampagne Wirkung.“

Und jetzt spricht Washington von einer „blutigen Nase“, in der Hoffnung, dass wir ihre Militärausrüstung ein wenig zertrümmern können, während sie daneben stehen und Seoul nicht angreifen.

Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen ist die Gesamternte der Grundnahrungsmittel wie Reis, Mais, Kartoffeln, Sojabohnen, Weizen und Gerste aufgrund einer Dürre, die schlimmer ist als die des Jahres 2001, weitaus geringer als im Vorjahr. Im vergangenen Monat berichteten sie: „Die meisten Haushalte werden voraussichtlich weiterhin von einem grenzwertigen oder schlechten Nahrungsmittelkonsum betroffen sein. Das bedeutet, dass während der bittersten Kälte des Jahres in Korea inmitten starker eisiger Winde aus Sibirien, wobei die Temperaturen auf ein tägliches Durchschnitts-Tief von -13 °C und ein Hoch von -3 °C sinken, 12 Millionen Unschuldige in Nordkorea leiden werden.

Die staatliche Nahrungsration in Nordkorea beträgt 300 Gramm Lebensmittel, d.h. etwa zwei mittelgroße Kartoffeln. Die Sanktionen sind also genau zum richtigen Zeitpunkt für maximales Leid.

Uns wird immer wieder gesagt, dass Nordkoreaner „geheimnisvoll“ seien. Was unternehmen „unsere“ Regierungen, d.h. die des UN-Kommandos, gegen diese Geheimniskrämerei? Sie drängen Peking, nordkoreanische Unternehmen zu schließen. Mit anderen Worten, wir stellen die Kommunikation und den gesamten wirtschaftlichen Austausch mit ihnen ein, indem wir eine piratenähnliche Belagerung ihres Landes einleiten. Macht das Sinn, dass der beste Weg zur Lösung des Problems darin besteht, die Kommunikation zu unterbrechen, die Geschäftstätigkeit einzustellen und die Zivilbevölkerung einzufrieren/zu verhungern? Das ist es, was die Antwort der UNO in diplomatischer Hinsicht bedeutet.

